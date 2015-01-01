خطوات اتبعيها لحياة زوجية سعيدة

هناك العديد من الوسائل التي يمكن للمرأة أن تسعد بها زوجها، ولحياة زوجية سعيدة، اتبعيها





• إعطاء الثقة للزوج

وذلك بمنحه بعضاً من الحرية ليرفه عن نفسه، ويمارس هواياته التي يحب، وذلك حتى يعود محملاً بالشوق والمحبة.





• التقدير والاحترام

على الزوجة أن تحترم زوجها، وألا تقلل من شأنه أو تحتقره، وأن تكون شاكرة لكل ما يقدمه لها، وحين تحاوره، عليها أن تتحلى بالمنطق والعقل، وإن كانت على خطأ تجنح لرأيه.





• تقديم الحب

بالتعبير عنه، الأمر الذي يزيد من ثقة الرجل بنفسه وشعوره بالرضا عن ذاته، وبالتالي عن زوجته؛ إضافة لتهيئة المنزل والعمل على توفير سبل الراحة فيه، والحفاظ على ماله وعرضه وشرفه.





• الدعم المعنوي والتحفيز والتشجيع

بأن تكون المرأة السند والملاذ الذي يدعم الزوج في كل الأوقات؛ خاصة الصعبة منها؛ إضافة للدعم المالي إن أمكن، ومراعاة ظروف الحياة المختلفة.





• التعامل بالإحسان

من خلال الامتنان وإثراء الحياة الزوجية، والتعامل معه بلطف، واستخدام الكلمات الطيبة واللطيفة طوال الوقت؛ إضافة لذكره بما يحب وليس العكس، حال الاجتماع مع الصديقات أو الأهل أو غير ذلك.





• كوني صديقته

فالحياة الزوجية يتخللها ملل ورتابة، ولكن إذا عاملت الزوجة زوجها باعتباره الصديق المقرب؛ فسيخلق ذلك جواً رائعاً للحديث والبوح بالأسرار وتجربة النشاطات الجديدة المختلفة.





• اللفتات البسيطة

كتقديم الهدايا والأزهار، وتذكر المناسبات المهمة ومشاركة الأنشطة اليومية، كشراء احتياجات المنزل، أو مشاهدة مسلسل جديد معاً، كما يمكن التخطيط لإجازة يحصل فيها الزوجان على قسط من الراحة والاسترخاء.