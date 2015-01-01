وزيرة الصحة تجتمع بالصيادلة ورئيسات التمريض بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد (صور)

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا، اليوم، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، مع رئيسات التمريض بـ٧ مستشفيات تابعة للمنظومة الجديدة لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.





حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، وعدد من قيادات الوزارة.













وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزيرة أشادت بالمجهود الذي تبذله الممرضات، موجهةً بالاهتمام بحسن المظهر، والجدية في العمل، والحصول على التدريبات على رأس العمل على أعلى مستوى، بما ينعكس على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.





وأضاف أن الوزيرة شددت على أنه لا تهاون في حق المريض، ومؤكدةً ضرورة الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الكوادر الطبية التي تم تدريبها في إنجلترا، إضافةً إلى الاهتمام باللياقة البدنية لكافة أعضاء الفريق الطبي من أطباء وممرضات وصيادلة.



