تابع لايف YouTube مشاهدة مباراة أستون فيلا وتشارلتون أثلتيك بث مباشر لحظة بلحظة رابط ماتش تريزيجيه بدون تقطيع ON LINE









يلا شوت حصري البث المباشر لمباراة فريق أستون فيلا وفريق تشارلتون أتليتك، والتي تعد هي الأولى لمحمود حسن تريزيجيه مع فريقه الجديد بعد إنتقاله في الفترة الأخيرة إلى البريميرليج من فريق قاسم باشا التركي COOL KORA.





كورة أون لاين وسيبدأ محمود حسن تريزيجيه للمرة الأولى كاساسي مع فريق استون فيلا، وذلك بعد إنتقاله للفريق الإنجليزي بشكل رسمي منذ أيام قليلة KOORA ONLINE.





يلا لايف وقرر ديان سميث الاعتماد على محمود حسن تريزيجيه في تلك المباراة الودية، من أجل الدخول في أجواء الكرة الإنجليزية مبكرا قبل بداية الموسم، وجاء التشكيل الأساسي للفريق كالتالي YALA SHOOOT PLUS :-





ستير - أحمد المحمدي - كينجز - كونسا - تايلور - هوريهان - غريليتيش - انور الغازي - تريزيجيه - ماكجين - ديفيز.











