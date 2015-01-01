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فينجر: افضل تجربة دوري آخر غير البريميرليج

السبت 27/يوليه/2019 - 05:09 م
فينجر: افضل تجربة دوري آخر غير البريميرليج
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ريهام عبد المحسن
 
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كشف ​أرسين فينجر المدير الفني السابق لآرسنال بأنه يستمتع حاليا بفترة راحة من كرة القدم وأنه في حالة عودته للتدريب فإنه يفضل دوري آخر غير الدوري الإنجليزي.

وقال فينجر في تصريحات نقلتها صحيفة tribal football البريطانية : "ما زلت غير مستعد للعودة لكنني اليوم أكثر انفتاحاً الآن مما كنت عليه قبل أكثر من عام للحديث عن ذلك".

وأضاف: "لقد عملت لمدة 35 عامًا من دون أي انقطاع لذلك أعتقد أنني استحق الراحة قليلاً".

واختتم فينجر تصريحاته قائلاً : " افضل تجربة دوري آخر غير ​الدوري الإنجليزي الممتاز​ الذي هو المكان المناسب للوقت الحالي".
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