فينجر: افضل تجربة دوري آخر غير البريميرليج



وقال فينجر في تصريحات نقلتها صحيفة tribal football البريطانية : "ما زلت غير مستعد للعودة لكنني اليوم أكثر انفتاحاً الآن مما كنت عليه قبل أكثر من عام للحديث عن ذلك".



وأضاف: "لقد عملت لمدة 35 عامًا من دون أي انقطاع لذلك أعتقد أنني استحق الراحة قليلاً".



واختتم فينجر تصريحاته قائلاً : " افضل تجربة دوري آخر غير ​الدوري الإنجليزي الممتاز​ الذي هو المكان المناسب للوقت الحالي".

كشف ​أرسين فينجر المدير الفني السابق لآرسنال بأنه يستمتع حاليا بفترة راحة من كرة القدم وأنه في حالة عودته للتدريب فإنه يفضل دوري آخر غير الدوري الإنجليزي.