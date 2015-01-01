يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة مصر وفرنسا بث مباشر (مونديال اليد) رابط YOUTUBE ماتش مصر الآن جودة متعددة

يواصل منتخب مصر مغامرته المثيرة في مونديال شباب اليد، حينما يلتقي منتخب مصر مع نظيره الفرنسي في السادسة مساء اليوم في الدور نصف النهائي لمونديال الشباب لكرة اليد.





ويقام مونديال الشباب لكرة اليد في إسبانيا، ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على نظيره النرويجي 29-27 في الدور ربع النهائي.





ويسعى شباب الفراعنة لتحقيق انجاز تاريخي بتخطى عقبة المنتخب الفرنسي القوي والتأهل للمباراة النهائية للبطولة، ليواصل رحلته المثيرة في البطولة.