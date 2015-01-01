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السجن المشدد 5 سنوات لمهندس اغتصب صاحبة طفلته أثناء المذاكرة بالشرقية

السبت 27/يوليه/2019 - 05:09 م
السجن المشدد 5 سنوات لمهندس اغتصب صاحبة طفلته أثناء المذاكرة بالشرقية
ارشيفية
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إسلام علي
 
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، مهندس بمدينة العاشر من رمضان، بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامه بهتك عرض طفلة عمرها 9 سنوات، أثناء قيامها بمذاكرة دروسها مع نجلته بالشقة، إستدرجها وتعدي عليها.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 5905 لسنة 2019 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، ليوم 29 مارس، عندما تقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا " نادر ص م" 53 سنة مصصم ديكور بشركة بالعاشر، مقيم دائرة قسم أول العاشر،بخطف الطفلة" ل أ ل" 9 سنوات، وهتك عرضها.

وتبين من التحريات التي قام بها الرائد أحمد غازي، رئيس مباحث قسم أول العاشر، أثناء عودة الطفلة للمنزل إكتشفت والدتها عليها أثار إعياء شديد، وبسؤالها روت لها الطفلة عن قيام " نادر ص" والد صديقتها بإستدراجها أثناء مذاكرة دروسها مع نجلته الطفلة في المنزل، وقام بإصطحبها إلي غرفته وتعدي عليها جنسيا، وتم القبض عليه وإحالته من قبل النيابة العامة، إلي محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.
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