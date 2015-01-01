نشرة أخبار السادسة.. احتراق أضخم الطائرات الأمريكية بعد هبوطها

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ احتراق أضخم الطائرات الأمريكية بعد هبوطها، فضلًا عن أمن دمياط يضبط المتهمين في ٤٠ واقعة سرقة برأس البر.





جذبت طائرة النقل الثقيلة الأمريكية "غالاكسي سي-5" اهتمام المستخدمين بعد أن اشتعلت عجلاتها عند الهبوط في مطار أوشكوش يوم 25 يوليو.

ووفقا لشهود العيان، بدأ الدخان يصدر من إحدى عجلات الطائرة العملاقة الرئيسية بعد أن قامت بالهبوط في المطار.





قام وزير الطيران المدنى، صباح اليوم بزيارة تفقدية لمطار شرم الشيخ الدولى رافقه خلالها الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والطيار صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ.





تلقى قسم شرطة رأس البر بدمياط، عددا من البلاغات حول سرقة الهواتف المحمولة ومنقولات بحوزة السيدات باستخدام الدراجات البخارية.





تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 161.9 مليون ورقة بقيمة 401.1 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 49.6 مليون ورقة، بقيمة 229.7 مليون جنيه.



