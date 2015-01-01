ميناء دمياط يصدر 3872 طن كوارتز

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة .





ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .





كما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27690 طنا .



