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ميناء دمياط يصدر 3872 طن كوارتز

السبت 27/يوليه/2019 - 03:57 م
ميناء دمياط يصدر 3872 طن كوارتز
ارشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة . 

ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

كما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27690 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 7323 طن يوريا و 3872 طن كوارتز و 5711 طن رمل و 4770 طن مولاس .
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