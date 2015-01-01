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تجديد حبس لاعب الإسماعيلي السابق لتشاجره مع جيرانه

السبت 27/يوليه/2019 - 03:57 م
تجديد حبس لاعب الإسماعيلي السابق لتشاجره مع جيرانه
لاعب الاسماعيلي عمرو فهيم
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مـروة هيـكل
 
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس اللاعب عمرو فهيم لاعب الإسماعيلى السابق وعدد من جيرانه لتشاجرهم بمنطقة الهرم بسبب لهو الأطفال 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عمرو فهيم، لاعب الإسماعيلى السابق، وبين جيرانه.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سبب نشوب المشاجرة بسبب خلافات متعلقة بلهو الأطفال، حيث تبادل اللاعب وجيرانه الاتهامات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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