ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كورة لايف Trézéguet مشاهدة مباراة أستون فيلا وتشارلتون أثلتيك بث مباشر Yalla Shoot أستون فيلا بمشاركة تريزيجيه يوتيوب

السبت 27/يوليه/2019 - 03:53 م
كورة لايف Trézéguet مشاهدة مباراة أستون فيلا وتشارلتون أثلتيك بث مباشر Yalla Shoot أستون فيلا بمشاركة تريزيجيه يوتيوب
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
مشاهدة البث المباشر لمباراة أستون فيلا وفريق تشارلتون أتليتك، والتي ستقام اليوم السبت في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن المباريات الاستعدادية للموسم المقبل YALA SHOOOT PLUS، مباراة أستون فيلا وتشارلتون أتليتك يلا شوت.

كورة ستار وتعد هذة المباراة هي الأولى لمحمود حسن تريزيجيه المحترف المصري مع فريق استون فيلا YALA KOORA، وسيبدأ في التشكيل الأساسي بجانب المصري الآخر أحمد المحمدي KOORA LIVE.

يلا شوت حصري وانتقل تريزيجيه في الفترة الأخيرة من فريق قاسم باشا التركي إلى أستون فيلا، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه في بطولة كأس الأمم الأفريقية تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر البث المباشر للأسطورة مباراة أستون فيلا وتشارلتون أتليتك KORAHD.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ريال مدريد - أسبانيا
3
x
انتهت
7
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
13:30
-
انتر ميلان - إيطاليا