ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صفقة تبادلية محتملة بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس

السبت 27/يوليه/2019 - 03:51 م
صفقة تبادلية محتملة بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية بريطانية عن استعداد ​يوفنتوس​ للدخول في صفقة تبادلية مع ​مانشستر يونايتد لضم نجمه​ ​روميلو لوكاكو​.

ونقلت صحيفة tribal football البريطانية عن تقارير صحافية ايطالية بأن يوفنتوس سيصعد المنافسة ضد غريمه إنتر ميلان الإيطالي لضم لوكاكو نجم مانشستر يونايتد.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مانشستر يونايتد رفض عرضًا بلغ 54 مليون جنيه استرليني من إنتر ميلان في وقت سابق من هذا الشهر لضم لوكاكو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن يوفنتوس يتطلع إلى تقدم بعرض في اللحظة الأخيرة وأنه هو على استعداد لتقديم الأرجنتيني الدولي باولو ​ديبالا​ إلى مانشستر يونايتد في مقابل الحصول على لوكاكو.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المان يونايتد الذي صمد أمام عرض بقيمة حوالي 80 مليون جنيه إسترليني مقابل لوكاكو من المفترض أنه يكون على استعداد لقبول مبلغ أصغر إذا وافق ديبالا على الانضمام له.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ريال مدريد - أسبانيا
3
x
انتهت
7
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
13:30
-
انتر ميلان - إيطاليا