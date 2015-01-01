صفقة تبادلية محتملة بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن استعداد ​يوفنتوس​ للدخول في صفقة تبادلية مع ​مانشستر يونايتد لضم نجمه​ ​روميلو لوكاكو​.





ونقلت صحيفة tribal football البريطانية عن تقارير صحافية ايطالية بأن يوفنتوس سيصعد المنافسة ضد غريمه إنتر ميلان الإيطالي لضم لوكاكو نجم مانشستر يونايتد.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مانشستر يونايتد رفض عرضًا بلغ 54 مليون جنيه استرليني من إنتر ميلان في وقت سابق من هذا الشهر لضم لوكاكو.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن يوفنتوس يتطلع إلى تقدم بعرض في اللحظة الأخيرة وأنه هو على استعداد لتقديم الأرجنتيني الدولي باولو ​ديبالا​ إلى مانشستر يونايتد في مقابل الحصول على لوكاكو.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المان يونايتد الذي صمد أمام عرض بقيمة حوالي 80 مليون جنيه إسترليني مقابل لوكاكو من المفترض أنه يكون على استعداد لقبول مبلغ أصغر إذا وافق ديبالا على الانضمام له.



