القمة 118.. الهدافون العرب والأفارقة في "ديربي" الأهلي والزمالك (فلافيو والنور أبرزهم وكاسونجو آخرهم)

يستضيف الأهلي غريمه التقليدي الزمالك الأحد المقبل في تمام الثامنة مساءًا،على استاد برج العرب بالإسكندرية في لقاء القمة 118، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز (2018-2019)، والذي توج الأهلي بلقبه للمرة الـ41 في تاريخه، بعدما تصدر ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة.

وشهدت مباريات القمة بين الأهلي والزمالك عبر تاريخها الطويل تألق الكثير من النجوم العرب والأفارقة في صفوف الفريقين، وسجلوا الكثير من الأهداف الحاسمة التي تبقي خالدة في أذهان عشاق الكرة المصرية.

ويعتبر اليمني علي محسن نجم الزمالك السابق أول أجنبي يسجل في مباريات القمة، وذلك خلال مباراة نهائي كأس مصر عام 1959 وقاد الفارس الأبيض للفوز بهدفين مقابل هدف والتتويج باللقب.

بينما آخر لاعب أجنبي سجل في مباريات القمة، كان الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، حيث سجل هدفًا في فوز فريقه على الأهلي 2-1 في لقاء الدور الثاني بالدوري الممتاز الموسم الماضي.

ويستعرض " الفجر الرياضي " في هذا التقرير أبرز الهدافين العرب والأفارقة في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك:-

1- علي محسن (اليمن): 5 أهداف

2- فلافيو (أنجولا): 5 أهداف

3- عمر النور (السودان): 5 أهداف

4- إيمانويل كوارشي (غانا ): 3 أهداف

5- حسين ياسر المحمدي (قطر): 3 أهداف

6- أحمد فليكس (غانا): هدفين

7- جونيور أجايي (نيجيريا): هدفين

8- ماليك إيفونا (الجابون): هدف

9- دومينيك دا سيلفا (موريتانيا): هدف

10- وليد أزارو (المغرب): هدف

11- جيلبرتو (أنجولا): هدف

12- مصطفي نجم (فلسطين): هدف

13- إيمانويل أمونيكي (نيجيريا): هدف

14- جونيور أجوجو (غانا): هدف

15- إسماعيل كوليبالي (مالي) : هدف

16- كاسونجو (الكونغو): هدف