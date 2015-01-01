سر تراجع البدري عن تدريب الزمالك

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن أسرار البيان الذي صدر من جانب حسام البدري رئيس نادي بيراميدز السابق بشأن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خلال الفترة المقبلة.





وأكد المصدر أن البدري كان قد قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع إدارة الزمالك والاتفاق على الأمور المالية وكان الأقرب لتدريب الفريق بنسبة 80%.





وأشار إلى أن بيان البدري وتردده بشأن تدريب الزمالك يرجع إلى 3 أسباب، الأول هو خوفه من الصدام مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وهو ما يؤثر على مشواره التدريبي.





الأمر الثاني يتعلق برحيل عدد من النجوم في الموسم المقبل سواء كهربا أو طارق حامد بجانب فرجاني ساسي ومحمود علاء.





السبب الثالث يتعلق بعلمه برفض الكثير من أبناء نادي الزمالك لتواجده على رأس المسئولية الفنية للفريق وهو ما جعله متخوف من عدم وجود مناخ جيد له للعمل.



