وكيل "شباب النواب": برنامج "أهل مصر" سيكون له آثاره الإيجابية لصالح أبناء المحافظات الحدودية

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أشاد النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، باستقبال وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالتعاون مع جهاز شئون القبائل بالقوات المسلحة بتنفيذ برنامج "أهل مصر" ضمن سلسلة الفعاليات والمعسكرات التثقيفية الترفيهية لأبناء وشباب المحافظات الحدودية والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع جهاز شئون القبائل بالقوات المسلحة.



وقال حسين، إن تنفيذ هذا البرنامج سيكون له آثاره الإيجابية لصالح شباب وأبناء المحافظات الحدودية من خلال عقد سلسلة من الندوات ندوات عن المشروعات القومية الكبرى من منظور الأمن القومي والتي عملت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى علي تنفيذها خلال الأعوام الماضية لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف لرفع المستوى المعيشي للمواطنين اضافة الى التعريف بمشروع قناة السويس الجديدة.



كما أوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن تنفيذ هذا البرنامج سيكون له تأثير على المشروعات القومية التي استهدفت صحة المواطن المصري تحت شعار 100 مليون صحة والعائد من بناء العاصمة الإدارية الجديدة والعائد على تحسين وضع مصر الاقتصادي بين الدول وسهولة أداء الحكومة بشكل عام، وكذلك القضاء على المناطق العشوائية بالدولة، والمحاور والطرق التي تسهل عمليات النقل والربط بين روافد الدولة، مُشيدًا بندوات البرنامج عن بناء الشخصية المصرية وورش عمل حول مهارات التواصل الفعال والقيادة الفعالة وسمات الشخصية، مُوجهًا التحية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على التنفيذ الجيد لهذا البرنامج مقترحا توسعته ليشمل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.