بحضور وزير الكهرباء.. وفد رفيع المستوى يشارك فى مراسم وضع حجر الأساس لسد روفيجي التنزانى





شارك محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة علي رأس وفد رفيع المستوي في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سد روفيجي للطاقة الكهرومائية والذي يعتبر من أكبر السدود الكهرومائية في إقليم شرق إفريقيا، والذي تم تنفيذه من خلال الشراكة بين شركة تنزانيا للكهرباء (تانيسكو) واثنان من أكبر الشركات المصرية "المقاولون العرب" و"السويدي اليكتريك".





وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، انه تم وضع حجر الأساس بحضور الدكتور جون بومبي ماجوفيلي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، مشيرة الى ان يمثل هذا المشروع الضخم أحد المعالم البارزة للتعاون بين مصر وتنزانيا، وسيعمل علي تشجيع تنفيذ مشاريع أخرى بين البلدين الشقيقين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.





ويحظي سد مشروع روفيجي للطاقة الكهرومائية بالدعم الكامل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أعطى تعليماته لإجراء متابعة دقيقة لمراحل تنفيذ المشروع وتقديم كل الدعم للشركات المصرية المنفذة.





يذكر أن استقبل الدكتور محمد شاكر الشهر الماضي في مكتبه وفد رفيع المستوى من وزارة الطاقة وشركة الكهرباء التنزانية أثناء زيارتهم لمصر لمتابعة تنفيذ مشروع سد روفيجي، وكانت فرصة جيدة لمناقشة التعاون في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ولقد أكد سيادته على استعداد الوزارة الكامل لتقديم أي مساعدة مطلوبة لمشروع روفيجي وكذلك تبادل الخبرات مع إخواننا في تنزانيا في مجال الطاقة.





وتجدر الإشارة الي أن مشروع سد روفيجي سوف يمكن تنزانيا من إنتاج كهرباء ذات اعتمادية عالية وبأسعار معقولة مما سيساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.





كما سيمكن الدولة من التغلب علي عجز الطاقة وسيكون له أثر كبير في دعم قدرات توليد الطاقة الكهربائية، مما سيؤدي إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء، وخلق الكثير من الوظائف وفرص العمل، ليس فقط في تنزانيا ولكن سيدعم التنمية في الإقليم شرق افريقيا، حيث أنه من المتوقع أن يتم تصدير فائض الطاقة من المشروع إلى بقية دول إقليم شرق إفريقيا، ونعلم جميعًا أن تنزانيا هي محور الإتصال مع تجمع جنوب إفريقيا للطاقة (SAPP)، وتسعي مصر من خلال عضويتها في تجمع شرق إفريقيا للطاقة (EAPP) إلي تعزيز التعاون الأفريقي الإقليمي وشبة الإقليمي من أجل الوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في المزيد من تكامل الطاقة بكامل القارة الإفريقية.









وأعلن مجدداً الدكتور محمد شاكر عن استعداد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحمل كافة تكاليف تنفيذ برنامج تدريبي متكامل ل 20 متدرب تنزاني في مركز أسوان للتدريب على الطاقة الكهرومائية أو أي مركز آخر وفقًا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم.

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