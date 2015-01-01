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تريزيجيه يدخل التشكيل الأساسي لأستون فيلا للمرة الأولى

السبت 27/يوليه/2019 - 03:37 م
تريزيجيه يدخل التشكيل الأساسي لأستون فيلا للمرة الأولى
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أحمد عصام
 
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أعلن ديان سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق تشارلتون، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن الاستعدادت للموسم القادم.

وسيبدأ محمود حسن تريزيجيه للمرة الأولى كاساسي مع فريق استون فيلا، وذلك بعد إنتقاله للفريق الإنجليزي بشكل رسمي منذ أيام قليلة.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ستير

خط الدفاع : أحمد المحمدي - كينجز - كونسا - تايلور.

خط الوسط :هوريهان - غريليتيش - انور الغازي - تريزيجيه - ماكجين.

خط الهجوم : ديفيز.

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