رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم يستعد لبيع فنادقه الفاخرة في لندن وباريس
السبت 27/يوليه/2019 - 03:35 م
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