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رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم يستعد لبيع فنادقه الفاخرة في لندن وباريس

السبت 27/يوليه/2019 - 03:35 م
رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم يستعد لبيع فنادقه الفاخرة في لندن وباريس
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المزيد عن: لندن وباريس رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بيع فنادق الفاخرة
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