وزيرة التضامن تتابع بعثة حج الجمعيات الأهلية وتطمئن على الحجاج

تابعت غادة والى وزير التضامن الأجتماعي، التقرير الخاص بغرفة العمليات المركزية التابعة لبعثة حج الجمعيات لهذا العام، حيث اطمأنت والى إلى إنتظام عمليات التفويج منذ بدء عمل الجسر الجوي لنقل حجيج الجمعيات الاهلية في 23 من يوليو الجارى وأن الحالة الصحية لضيوف الرحمن جيدة، حيث وجهت والى ببذل كل الجهود الممكنة وتسخير جميع الطاقات والإمكانات للتسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن خاصة من المرضى وكبار السن، ليتمكنوا من إتمام مناسكهم واداء الشعائر المقدسة.





ومن جانبه صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي ان اولى افواج حجيج الجمعيات الاهلية لمكة ستصل غدا الأحد تحمل 563 حاجا من القاهرة والشرقية والوادي الجديد من مطار القاهرة كما سيتم تفويج 400 حاجا للمدينة المنورة من حجيج الشرقية والمؤسسة، إضافة إلى إنه سيتم تفويج 1410 حاجا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.





وأشار عبد الموجود أن حالة الحجيج مطمئنة وانهم يتلقون الرعاية الكاملة من طاقم البعثة من كافة الخدمات ووفقا للتقارير الصادر عن البعثة عن امس الجمعة فانه لا يوجد سوى حالتين تم احتجازهم بالمستشفيات لحاجين من الدقهلية والمنوفية يتم تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم بمستشفيات الملك فهد والأنصار، كما قامت البعثة من خلال ما اتخذته من قاعدة البيانات المتكاملة للحجيج باعادة 5 حجيج تائهين الى فنادقهم كما يتم الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579، مشيرا إلى أن مقر البعثة هو فندق الايمان جراند بمكة المكرمة والايمان رويال بالمدينة المنورة





وأضاف عبد الموجود إنه حاليا يتم عقد ندوات ولقاءات مكثفة لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة للتوعية بمناسك الحج والعمرة والاجابة على استفساراتهم من خلال وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بالشرح المُبسط لمناسك الحج والعمرة وتوضيح الأركان والواجبات والمبطلات وكل ما يحتاجه حجاج بيت الله الحرام لمعرفته.





وعلى الجانب الآخر تستمر مديريات التضامن الاجتماعي في دعم ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية، حيث صرح زيدان عبدالغفّار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء أنه في إطار الاستعدادات لتجهيز الحجيج لبدء التفويج تم تسليم تأشيرات الحجيج على حجاج جمعيات جنوب سيناء في إحتفالية شهدها اللواء نادر حنفي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء وأحمد عبدالعظيم رئيس مدينة الطور والشيخ عبد الحليم الجمال رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات، مشيرا إلى موافقة وزيرة التضامن الاجتماعي على زيادة حصة التأشيرات الممنوحة للمحافظة لتصبح 75 تأشيرة بدلا من 65 تأشيرة وقد تم إهداء الحجيج ملابس الاحرام وكتيبات حول مناسك الحج وسيتم توفير حافلات لتقل الحجيج مجانا للمطار حيث من المقرر سفرهم الاربعاء المقبل.





وفى أسيوط صرحت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الأجتماعي، أن المديرية نظمت لقاءا موسعا بحجاج بيت الله الحرام بقاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية بحضور المشرفين الاداريين ومشرفين الجمعيات لإعطاء التعليمات بشأن الإجراءات التنظيمية بشأن الاستعداد للسفر للأداء فريضة الحج والتأكيد على مواعيد السفر وأماكن التجمع للسفر لمطار القاهرة وأيضا بعض الإرشادات الصحية وقد تم توزيع هدايا الوزارة من شنطة وملابس الإحرام عليهم.





واضافت الخياط بأن المديرية وعلي مدي ثلاثة شهور قامت بتنفيذ 24 ندوة ولقاء للحجاج علي مستوي جميع مراكز المحافظة لتوعيتهم بمناسك الحج والعمرة.