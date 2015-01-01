رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأقصر

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أجرى الدكتور على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولة تفقدية لامتحانات الدور الثاني للشهادتين الإبتدائية والإعدادية، بعدد من المعاهد الأزهرية للاطمئان على سير الامتحانات.



وتفقد معاهد المنشاة العماري فتيات ومعهد الشيخ الشافعي ومعهد الأقصر الديني بنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من الإدارة المركزية للامتحانات وتهيئة الجو المناسب للطلاب والطالبات، كما راجع بعض أوراق الكونترول للتأكد من حسن سير الامتحانات وانضباط اللجان.



وعقد " خليل"، اجتماعا بقيادات منطقة الأقصر الأزهرية لمناقشة ترتيبات العام الدراسي 2019 ـ 2020 م وطالب بتكثيف الجهود لتجهيز المعاهد للعام الجديد، كما استمع " خليل " لروئ الحاضرين.

