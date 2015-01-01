"القوى العاملة": المشروعات القومية والمدن الجديدة خفضت نسبة البطالة إلى 8.1%‎

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وممثل عن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم السبت، بالصالة الدولية المغطاة في مدينة الغردقة فعاليات ملتقى توظيف للشباب يوفر 3 ألاف فرصة عمل للذكور والإناث، مقدمة من 70 شركة وفندقاً ومنشأة سياحية من داخل المحافظة ومن جميع محافظات الجمهورية، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".





وقد حقق الملتقى الذي يقام بالتعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية ، حضورًا منذ الساعات الأولى لافتتاحه ويستمر يومين ويبدأ من العاشرة صباحا حتي السادسة مساءً، ويطرح فرص عمل تشمل قطاعات الخدمات السياحية والفندقية، وتجارة التجزئة والجملة والخدمات التعليمية والخدمات الطبية والخدمات الهندسية والخدمات اللوجستية، وتتنوع نوعية هذه الفرص بين المهن الفنية والمهنية وتتدرج إلى المهن الإدارية وحاملي المؤهلات العليا.





وقام الوزير يرفقه محافظ البحر الأحمر، بتفقد عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى، ووجه الوزير مدير مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر أحمد نصر، بضرورة متابعةنتائج الملتقى، وأوضاع المتقدمين لفرص العمل وتذليل كافة العقبات التى تحول دون حصولهم عليها ، وتوفير كل سبل الراحة والمناخ الجيد في العمل للعارضين، مؤكدًا حرص الوزارة على مساعدتهم، وهى موجودة لحل أية مشكلة تقابل الشباب فى توفير فرصة عمل، وفى نفس الوقت يجب أن يقبلوا على العمل.





وأعطى الوزير تكليفات فورية لمدير مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر أحمد نصر، بضرورة متابعة الملتقى، وما يتم التوصل إليه فعليًا على أرض الواقع لتحقيق المزيد من النجاحات، باعتبار أن نجاحه يرتكز على ما تم إنجازه فعليًا ، وليس مجرد عقد ملتقيات بدون نتائج، ففكرة الملتقى ينبني نجاحها على ما تم شغله من وظائف حقيقية.





وأكد أهمية أن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 2000 جنيه ، وفقا لما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاملين بالدولة، باعتباره الحد الذي يكفل الحياة الكريمة، وضمان الحفاظ على متطلبات العيش لدى العاملين، مشددا علي أن الوزارة بمديرياتها علي مستوي المحافظات تتابع هذا الحد الأدنى للأجور.





ووجه الوزير -أيضا- مدير المديرية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمتقدمين للملتقى لحصرهم ومعرفة من تم تعيينه فعلًا ومن لم يتم تعيينه لبحث الآلية الخاصة بتعيينهم بما يتلائم مع مؤهلاتهم والوظائف المطلوبة في سوق العمل، مضيفًا أن دورنا المنوط بنا القيام به هو زيادة الوعي والفهم اللازمين لدى الشباب، بمتطلبات سوق العمل.





وأوضح وزير القوى العاملة أن الوزارة عقدت 25 ملتقى توظيف حتى الآن من مايو 2016 حتى أبريل 2019 حققت ما يقرب من 235 ألف فرصة عمل بنسبة حضور تتراوح بين 70% إلى 85%، وتتم متابعة هذه الفرص من خلال مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات على مدى 3 أشهر للتحقق من استمرار العمالة في الأماكن التي تم تشغليهم بها من خلال استمارة (1) تأمينات اجتماعية، فضلا عن تسجيل بيانات الشباب المتقدم لهذه الملتقيات بقاعدة بيانات الوزارة، حتى نتمكن من توفير وظائف لمن لم يستطع الحصول على وظيفة من خلال هذه الملتقيات.





ودعا الوزير، الشباب إلى الإقبال على ملتقيات التوظيف والتشغيل، وتغيير ثقافة العمل بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا القطاع شريك أساسي ورئيسي للدولة ، حيث يمثل 85% من الاقتصاد المصري، ويعطي العاملين جميع حقوقهم من تأمين طبي واجتماعي، فضلًا عن توفير بعض الشركات لوسائل مواصلات.





وتابع: أن المشروعات القومية والمدن الجديدة التي تقيمها الدولة المصرية علي أرض مصر، بجانب ملتقيات التوظيف أدت لانخفاض نسبة البطالة بصورة ملحوظة وصلت خلال الربع الأول من العام الجاري إلي 8.1% مشيرا إلى أن الدولة في إطار خطتها للتنمية المستدامة 2030 تهدف إلى معدل انخفاض البطالة في حدود 1.5 سنويًا، وفتح جميع المحاور والمجالات التي تستهدف خفض نسبة البطالة، من ملتقيات توظيف تعقدها الوزارة، فضلًا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





وقال وزير القوى العاملة: إن الملتقى يتواجد به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى يوفر خدمات التمويل لرواد الأعمال وللمشروعات القائمة، فضلا عن الخدمات غير التمويلية مثل: التدريب ودراسات الجدوى، وكذا يتواجد المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" والذي يدعم رواد الأعمال.





وشرح الوزير والمحافظ في جلسات تعريفية للشباب فرص العمل المتاحة ومتطلبات التقدم للوظائف المختلفة وتدريب الشباب على استيفاء هذه المتطلبات من خلال استشاريين متخصصين في هذا المجال، وذلك لحثهم على خوض غمار تجربة العمل، والبدء برحلة حياة جديدة بالبدء في رحلة الألف ميل، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الآباء، من ضغوطات الحياة، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع نتائج الملتقى عن طريق مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر بالتعاون مع المحافظة للوقوف على ما تم إنجازه، وعدم النزول عن الحد الأدنى لمقتضيات التوظيف اللائق.





وتفقدا برنامج مشروعك، وأشاد الوزير بما يقدمه للشباب، مبديًا استعداده لعقد ملتقى توظيفي خاص بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وإعداد بنك أفكار للمشروعات، للخروج بأفكار جديدة تسهم في تقليل نسب البطالة وفتح مشروعات جديدة للشباب.





كما تفقد الوزير والمحافظ المكان المخصص لجهاز تنمية المشروعات، وأشادا بدوره الحيوي والرئيسي في تنمية فكر عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب للنهوض بالمستوى الاقتصادي لمصر.





واطلعا على مجموعة من قصص النجاح لبعض المشروعات الحاصلة على قروض من الجهاز بالبحر الأحمر في نشاطات تعبئة المواد الغذائية والنجارة والكروشيه والشنط والمفارش فضلًا عن إقامة الحضانات للأطفال.





وأبدى وزير القوى العاملة موافقته على إمداد الجهاز بأوائل خريجي مراكز التدريب التابعة للوزارة لعمل مشروعات خاصة بهم، وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة لشباب مصر، وبما تفتحه هذه المشروعات من آفاق جديدة لراغبي العمل.





وسلم الوزير والمحافظ في نهاية جولتيهما بالملتقى أربع شيكات لعملاء الاقتراض المباشر بإجمالي مبلغ 701 ألف جنيه لكل من: عبد الرؤوف بكري، أحمد محمد محمود، فهد عبد الرزاق حسن، طارق الضبع أديب، للعمل في النشاطات تعبئة المواد الغذائية، والنجارة ومواد البناء والملابس الجاهزة والمفروشات ومعارض الموبيليات، ويتراوح القرض من بين 200 ألف جنيه إلى 250 ألفًا.