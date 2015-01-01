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"الكردي"يستقبل أساتذة من جامعة انجامينا بتشاد للتدريب بجامعة الإسكندرية

السبت 27/يوليه/2019 - 03:22 م
الكردييستقبل أساتذة من جامعة انجامينا بتشاد للتدريب بجامعة الإسكندرية
اللقاء
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دينا حسن- محمد رجب
 
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استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، الدكتور أحمد زين جمعة، مدير البحث والتعاون بجامعة انجامينا، بجمهورية تشاد، يرافقه الدكتور عبد الهادى أحمد، المدير الأكاديمي، لمناقشة الحصول على مجموعة من الدورات التدريبية في مجال إدارة المؤسسات وإعداد المشاريع البحثية، والتخطيط الإستراتيجي، وذلك بمركز تنمية القدرات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك لمدة أسبوع.

وأكد الدكتور الكردي خلال الزيارة على ترحيب الجامعة باستقبال الأشقاء من كافة الدول الأفريقية، والمساهمة فى رفع قدراتهم، وتقديم الدعم الأكاديمي والمهني اللازم لهم للقيام برسالتهم العلمية داخل أوطانهم، من خلال المراكز المتخصصة بجامعة الإسكندرية.

كما رحب بتقديم الدعم لأعضاء هيئة التدريس بجامعة انجامينا للنشر بالمجلات العلمية المتخصصة لجامعة الاسكندرية، واقترح زيارة كليتى التربية، والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، للتعاون في مجال الإشراف المشترك على الرسائل العلمية.

وحضر اللقاء الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية، والدكتور عبد العزيز عمارة، المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
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