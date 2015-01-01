القاهرة تستعيد 308 ألف متر بالموجة الـ13 لاسترداد أرضي الدولة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قطعة أرض فضاء تقدر بحوالى 60 فدان (252 ألف م2 ) بمدينة السلام تمكنت أجهزة الحى من استردادها من بعض معتادى الاعتداء على أراضى الدولة.





وطالب المحافظ من اللواء محمد حماد رئيس حى السلام ثان، بعدم السماح قطعياً بأى اعتداءات جديدة عليها مع سرعة تخصيصها من قبل إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بعد تحديد أولويات الاحتياجات فى المنطقة سواء لمدارس أو مستشفيات أوغيرها من مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين.





وأضاف محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة التنفيذية تمكنت كذلك خلال الموجة الثالثة عشر لاسترداد الاراضي من استعادة ما يقارب 56778 م2 خلال الشهر الجارى بالمنطقة الجنوبية والشرقية.





وذكر محافظ القاهرة أن حي المعادى تمكن من تنفيذ ازالتين احدهما بمساحة 11 ألف م2والاخرى بمساحة 9700 م2 وتم استرداد الاراضي المتعدي عليها وتأمينها لمنع الاستيلاء عليها مرة أخرى.





وأشار المحافظ إلى أن حي المقطم تمكن من استرداد قطعتى أرض واحدة بمساحة 9 ألاف م2 والاخرى بمساحة 12 ألف م2 ، كما تمكنت اجهزة حىالبساتين من استرداد قطعة أرض بمساحة 5 آلاف م٢.





وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بحي النزهة بالمنطقة الشرقية تمكنت من استرداد قطعة أرض مساحتها 10 ألاف م2.





وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ضرورة الحفاظ على الاراضي المستردة وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها، مؤكداً على انه لا رجعة نهائياً فى ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين المتعدين على اراضى الدولة مهما كان موقعهم.