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بعد تأهلهم لنصف نهائي كأس العالم.. برلماني يطالب بتكريم منتخب شباب اليد

السبت 27/يوليه/2019 - 03:20 م
بعد تأهلهم لنصف نهائي كأس العالم.. برلماني يطالب بتكريم منتخب شباب اليد
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عبداللطيف هيبة
 
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طالب النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب، بتكريم لاعبي منتخب مصر لشباب كرة اليد، وذلك بعد نجاحهم فى التأهل إلى دور نصف نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا، مؤكدا أنهم حريصين على رفع اسم مصر فى المحافل الدولية ولديهم عزيمة وإصرار على تحقيق ذلك.

وأشار "متولي"، إلى أن منتخب شباب اليد استطاعوا أن يحظوا بتقدير واحترام جميع المصريين، لما يبذلونه من جهد للوصول للهدف المنشود، وأنه استطاع أن يقدم نموذجا يحترم احترافيًا، كما أن مشواره الحافل بالانجازات يعد أكبر دعاية لمصر، وأنه يسير بشكل أفضل.

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