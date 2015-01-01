محمود عباس بعزاء السبسي: "تونس تتمتع بمكانة خاصة في قلوب الفلسطينيين"

إستقبل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد صباح اليوم السبت 27 جويلية 2019، بمطار تونس قرطاج الدولي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لحضور مراسم جنازة فقيد الوطن محمد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.





وفي مشاركته بمراسم عزاء الرئيس التونسي الراحل، أعرب محمود عباس عن حزنه لوفاة السبسي، مشيرا إلى الدور الذي ما انفكت تونس تلعبه في القضية الفلسطينية، حيث قال بأن رحلة عودة الفلسطنيين بدأت من تونس، وأصاف بأن تونس تتمتع بمكانة خاصة في قلوب الفلسطينيين.





ويشار إلى أنّ فلسطين أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، حداداً على روح رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية اليوم الخميس.



