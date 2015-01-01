القبض على أم تجردت من مشاعرها ووضعت طفلها حيا في قبر ببورسعيد

ألقت قوت مديرية أمن بورسعيد، القبض على أم ألقت بطفلها داخل أحد المقابر المفتوحة بنطاق حي الزهور في محافظة بورسعيد، بغرض التخلص منه.





كان قد تلقى اللواء هشام خطاب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، بلاغا يفيد بعثور سيدة تدعى "رباب" على طفل داخل احدى المقابر وعليه بعض الحشائش لاخفائه وذلك عن طريق والدته "أميرة. أ" والتي تم القبض عليها للتحقيق معها في الواقعة.





وأنقذت العناية الإلهية، طفلا من الموت بعدما تم وضعه داخل قبر وعليه أكوام من الأشجار الجافة ومخلفات المقابر ببورسعيد، وورد بلاغ من "رباب" للجنة حماية الطفل بحى الزهور ببورسعيد بالعثور على طفل يبكى فى حفرة قبر وموضوع عليه أكوام من الأشجار الجافة ومخلفات الجبانة يبلغ من العمر سبع شهور.





وإجتمعت على الفور لجنة حماية الطفل بحى الزهور برئاسة العميد نعمان رئيس الحي ورئيس لجنة حماية الطفل بحي الزهور، وتم إنقاذ الطفل ورعايته حتي استعاد عافيته.



