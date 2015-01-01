توقيع الكشف المجاني على 2175 من أهالي قرية "الحرية" بالشرقية (صور)

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لمحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية،مشيرًا إلى أهمية تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية بمشاركة أطباء مهرة في التخصصات المختلفة لتجوب أرجاء المحافظة بهدف الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع أي مرض وحصر حالات الأمراض المزمنة للعلاج علي نفقة الدولة.





وفي إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار" حياة كريمة "، وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية وخطة وزارة الصحة والسكان لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين غير القادرين على تحمل نفقات العلاج بالأماكن البعيدة والمحرومة، قامت مديرية الصحة بالشرقية بتنفيذ قافلة طبية مجانية وتوقيع الكشف الطبي علي عدد 2175 مواطن وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان وذلك خلال يومي الخميس والجمعة الموافق 25-26 يوليو2019 بقرية الحرية التابعة لمركز ومدينة أبوحماد.





وشملت القافلة الطبية والعلاجية المجانية تخصصات متعددة، حيث تم إجراء الكشف الطبي وتوفير العلاج المجاني لعدد 108 حالة جراحة، 609 أطفال،136 أمراض قلب، 281 باطنة، 97 نساء، 350 عظام،123 حالة أنف وأذن،107 حالة تنظيم أسرة،142 حالة أسنان،222 حالة جلدية،بالإضافة إلي اجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 120 مواطن كما تم عمل التحاليل المعملية اللازمة لعدد 157 حالة مقسمة إلي تحليل 68 عينة طفيليات و89 عينة دم كما تم عمل 17 حالة رسم قلب و15 حالة أشعة سينية وذلك بمشاركة أخصائيين في تخصصات مختلفة، ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية، كما تم تحويل 16 حالة لمستشفي أبوحماد المركزي لإستكمال الفحوصات المطلوبة وإجراءات تجهيزهم للعمليات الجراحية اللازمة لهم.



