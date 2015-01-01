إعادة بناء ثدي لسيدة بمركز أورام طنطا

نجح فريق طبى بمركز أورام طنطا التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، فى إجراء جراحة إعادة بناء للثدي لمريضة تبلغ من العمر 30 عامًا.





وضم الفريق الطبي الدكتور طارق صلاح استشاري جراحة الأورام بالمركز، والدكتور علي حيدرة أخصائي جراحة الاورام بالمركز، والدكتور محمد شبل والدكتورة دينا الملا استشاري التخدير بالمركز.





وقال الدكتور طارق صلاح إن المريضة أجرت منذ عامين عملية إستئصال كلي للثدى الأيمن نتيجة لوجود ورم سرطانى، وخضعت بعد ذلك للعلاج الكيماوي والاشعاعي، ومؤخرًا تم إجراء عملية زراعة ثدي لها، وذلك باستخدام شريحة عضلة ظهرية عريضة مع ذرع ثدي صناعي، المريضه بحالة ممتازة ومسرورة بنجاح الجراحة.





من جانبه أكد الدكتور أحمد الصاوي نائب مدير المركز إن جراحة إعادة بناء الثدي تتيح لمريضات السرطان إمكانية استعادة الثدي مظهره الطبيعي، وتُعد من أهم الإجراءات التي تخفف من آثار جراحة بتر الثدي.



