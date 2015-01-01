الرئيس الفرنسي ماكرون يحلّ بتونس ويشيد بمناقب السبسي

إستقبل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد صباح اليوم السبت 27 جويلية 2019، بمطار تونس قرطاج الدولي، الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون.

وقد حلّ الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون بتونس، لمواكبة مراسم جنازة فقيد الوطن محمد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.





ويقوم حاليا ماكرون، بإلقاء كلمته في عزاء الرئيس التونسي الراحل، معدّدا مناقب الفقيد ومشيدا بخصاله و مستحضرا مواقف جمعته به.



