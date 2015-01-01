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العناية الإلهية تنقذ طفلا تم وضعه داخل قبر في بورسعيد

السبت 27/يوليه/2019 - 01:10 م
العناية الإلهية تنقذ طفلا تم وضعه داخل قبر في بورسعيد
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محمد عزام
 
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أنقذت العناية الإلهية، صباح اليوم السبت، طفلا من الموت بعدما تم وضعه داخل قبر وعليه أكوام من الأشجار الجافة ومخلفات المقابر ببورسعيد. 

ورد بلاغ من "رباب" للجنة حماية الطفل بحى الزهور ببورسعيد بالعثور على طفل يبكى فى حفرة قبر وموضوع عليه أكوام من الأشجار الجافة ومخلفات الجبانة يبلغ من العمر سبع شهور.

اجتمعت على الفور لجنة حماية الطفل بحى الزهور برئاسة العميد نعمان رئيس الحي ورئيس لجنة حماية الطفل بحي الزهور، وتم إنقاذ الطفل ورعايته حتى استعاد عافيته. 

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 1787 بنيابة الزهور والمناخ، ومازال التحقيق مستمرا، وستقوم اللجنة بتقديم التقرير للنيابة الطفل برئاسة أحمد سالم الذى إهتم بالبلاغ وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإيداع الطفل بمركز للأمومة والطفولة التابع للشئون الصحية.
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