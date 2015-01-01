محافظ البحر الأحمر يفتتح الدورة التدريبية "الرئدات من أجل التنمية" بالغردقة (صور)

افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم السبت، الدورة التدريبية التي يقيمها المجلس القومي للمرأة فرع البحر الأحمر تحت عنوان " الرئدات من أجل التنمية احميها من الختان " وذلك بمجمع الإعلام بمدينة الغردقة.





وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار فعاليات " اللجنة الوطنية للقضاء على الختان " برئاسة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة،على مستوى جميع المحافظات بالتوازى، وتتم هذه الدورة على مرحلتين، المرحلة الأولى دورة تدريبية للرائدات الريفيات في الفترة من 27 إلى 28 يوليو 2019 بمجمع إعلام الغردقة، والمرحلة الثانية حملة طرق أبواب فى الفترة من 29 إلى 31 يوليو 2019 بجميع مدن المحافظة.





وأكد محافظ البحر الأحمر خلال كلمته الافتتاحيه ضرورة رفع مهارات الرائدات الريفيات في مكافحة الختان وكيفية القضاء عليه في داخل مجتمعاتهم على مستوى جميع مدن المحافظة بالإضافة إلى تدريبهم على أداب الزيارات المنزلية وتوصيل الرسائل بطريقه إيجابية ومؤثرة.



