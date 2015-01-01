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عامل يلقي بنفسه من الطابق الثالث لترك زوجته المنزل بالشرقية

السبت 27/يوليه/2019 - 01:09 م
عامل يلقي بنفسه من الطابق الثالث لترك زوجته المنزل بالشرقية
أرشيفية
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إسلام علي
 
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قام مبيض محارة بإلقاء نفسه من شرفة الطابق الثالث الذي يقيم به، لقيام زوجته بترك مسكن الزوجية وأخذ الأطفال معها، لخلافات أسرية بينهم بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا يفيد قيام "أحمد ج وح" 34 سنة مبيض محارة، بإلقاء نفسه من الطابق الثالث،و تم نقله لمستشفي الأحرار، مصابا بكسر بقاع الجمجمة ونزيف المخ وحالته حرجة.

وبسؤال والده " ج ح" 57 سنة ويعمل مبيض محاراة، أفاد بوجود خلافات أسرية بين نجله وزوجته، وقامت علي أثرها الزوجة بأخذ أطفالها وترك منزل الزوجية، فقام الزوج بمحاولة الإنتحار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4272 لسنة 2019.إداري قسم ثاني الزقازيق لسنة 2019.
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