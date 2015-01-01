عامل يلقي بنفسه من الطابق الثالث لترك زوجته المنزل بالشرقية

قام مبيض محارة بإلقاء نفسه من شرفة الطابق الثالث الذي يقيم به، لقيام زوجته بترك مسكن الزوجية وأخذ الأطفال معها، لخلافات أسرية بينهم بالشرقية.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا يفيد قيام "أحمد ج وح" 34 سنة مبيض محارة، بإلقاء نفسه من الطابق الثالث،و تم نقله لمستشفي الأحرار، مصابا بكسر بقاع الجمجمة ونزيف المخ وحالته حرجة.



