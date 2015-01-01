ضمن مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار.. إجراء 3 عمليات زرع قوقعة بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن إجراء 3 عمليات زراعة قوقعة، بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للإنتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.





وقال الدكتور محمد عبد الخالق مدير فرع سوهاج للتأمين الصحي إنه تم إجراء ال 3 عمليات الخميس الماضي بنجاح مشيرًا الى أن المرضى أعمارهم تتراوح بين 4 و5 سنوات، لافتًا الى أن الفريق الطبي ضم عدد من الاساتذة من جامعات سوهاج وأسيوط وعين شمس والمستشفى.



