استعدادا لعيد الأضحى.. مستلزمات طبية بمليون ومائتان ألف جنيه للمستشفيات
السبت 27/يوليه/2019 - 01:02 م
محمد طه
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صدق اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر؛ على شراء مستلزمات طبية للمستشفيات والوحدات الصحية بقيمة مليون ومائتان الف جنيه استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
ومن جانبه أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أنه تم تصديق اللواء ا.ح.احمد عبدالله. محافظ البحر الأحمر على شراء مستلزمات طبية بمبلغ مليون ومائتان الف جنيه لجميع المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية، وتوفير المخزون الاستراتيجي منها يأتى ذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
وتشمل مستلزمات الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والعمليات والكلى الصناعى ومستلزمات الاسنان.
وذلك صمانا لتقديم الخدمات الصحية بجودة اعلى لصالح جميع المرضى.
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