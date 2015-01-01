برشلونة يحقق فوزا سهلا على فيسيل كوبي بثنائية "بيريز"





وجاءت ثنائية برشلونة في شوط المباراة الثاني عبر لاعبه الشاب كارليس بيريز في الدقيقتين 59 و86.





وشهدت المباراة مشاركة صفقات برشلونة الجديدة حيث شارك الفرنسي أنطوان جريزمان منذ البداية، والثنائي فرينكي دي يونج والحارس نيتو في شوط المباراة الثاني.

حقق نادي برشلونة فوزا سهلا على فيسيل كوبي الياباني بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما ظهر اليوم على ملعب كوبي، ضمن منافسات بطولة راكوتين الودية المقامة على أرض اليابان، استعدادا للموسم القادم.