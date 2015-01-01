إزالة ١٢ حالة تعدي في ٧ قرى بمركز دمياط (صور)

تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع قسم شرطة مركز دمياط والادارة الزراعية حيث تحركت الحملة في ٧ قري بمركز دمياط.





تمكنت الحملة من إزالة 12 حالة تعد علي الاراضي الزراعية ضمن خطة التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها للحفاظ على الأرض الزراعية حيث تمت الازالة نهائيا كما قامت محلية دمياط أيضًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتسليم الارض الى مسئول الإدارة الزراعية.



