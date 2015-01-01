علي جمعة: الفقير غير رشيد لو أعطيناه المبلغ مرة واحدة هيشتري فيديو ودش

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أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هية كبار العلماء، أن العلماء أجازوا حجز الزكاة حتى يأتي المستحق، ويمكن تقسيم الزكاة وإعطائها للفقراء بصورة شهرية.



وقال "جمعة"، خلال مقطع فيديو صفحته الرسمية عبر "اليوتيوب"، إن الفقير غير رشيد، وعند إعطائه شهرية سيساهم ذلك في تنظيم حياته، مضيفًا: "لو أعطينا للفقير المبلغ مرة واحدة هيروح يشتري به فيديو ودش".



وأضاف أن أموال الزكاة، يجب أن تساعد الفقراء على توفير احتياجات المأكل والمشرب، وسداد ديونه، وحصوله على العلاج.

