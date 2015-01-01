قرار رادع ومفاجأة مخبز ومحل جزار.. تفاصيل الجولة الصباحية لمحافظ الشرقية (صور)

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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإيقاف إستكمال أعمال البناء لمبنى مقام بالمخالفة على الأرض الزراعية بكفر أبراش بمشتول السوق وتحرير محضر للمخالف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار.



وجاء ذلك خلال جولة صباحية مفاجئة لمحافظ الشرقية لمركز ومدينة مشتول السوق لتفقد عدد من شوارع المدينة وللإطمئنان على أعمال رفع أكوام القمامة، وضبط المخالفين الذين يقومون بأعمال البناء في الساعات المبكره من الصباح وأيام الأجازات والعطلات، حيث تلاحظ له إستكمال أعمال البناء لمبنى مقام بالمخالفة بكفر أبراش، ليقوم على الفور بإستدعاء رئيس المركز ويُصدر أوامره بإيقاف الأعمال ومراجعة الترخيص الممنوح للعقار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.



كما أمر المحافظ رئيس المركز بمصادرة الخلاطة واللودر والتحفظ على المواد المستخدمة في البناء، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال شونة تستخدم في تشوين مواد البناء مقامة بالمخالفة على الأرض الزراعية مؤكدًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميداني بالشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق كل مركز ومدينة وحي لمراجعة تراخيص البناء الممنوحة للمباني للتأكد من إلتزام أصحابها بإشتراطات الترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وحصر شون مواد البناء ومراجعة التراخيص الممنوحة لها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.



شهدت جولة محافظ الشرقية لمركز مشتول السوق تفقد شوارع قرية كفر أبراش لمتابعة اعمال النظافة والرصف وتنفيذ مشروعي الصرف الصحي والغاز الطبيعي والتأكد من تنفيذهما طبقا للجدول الزمني المحدد لسرعة الإنتهاء من التنفيذ ودخولهما الخدمة ليعودا بالنفع على أبناء القرية.



قام المحافظ بتفقد أحد المخابز البلدية بالقرية للإطمئنان على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين مشددًا على مدير إدارة تموين مشتول السوق بالمتابعة الدائمة والمستمرة والمرور بشكل يومي على المخابز وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.



وفاجأ المحافظ محلات الجزارة بالقرية وإطمأن بنفسه على سلامة اللحوم البلدي المعروضة مشددا على رئيس المركز بالتنسيق مع مسئول الطب البيطري بتكثيف الحملات التنفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية إستعدادًا لإستقبال عيد الأضحى المبارك وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.