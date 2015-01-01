ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس تنمية مدينة دمياط الجديدة: رفع كفاءة وتطوير المدخل الغربي بالمدينة​

السبت 27/يوليه/2019 - 12:48 م
رئيس تنمية مدينة دمياط الجديدة: رفع كفاءة وتطوير المدخل الغربي بالمدينة​
Advertisements
طباعة
أحمد الشيخ
 
Advertisements
صرح المهندس محمد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير المدخل الغربي لمدينة دمياط الجديدة - طريق الامتداد 2، وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، ولتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة لتكون في مقدمة المدن الجديدة.

وقال رئيس الجهاز: تشمل أعمال رفع الكفاءة والتطوير تنفيذ أعمال الرصف بطبقة الأسفلت، وكذا أعمال البردورات والانترلوك، وأعمال الكهرباء، مشيراً إلي أنه تم مد فترة العمل للشركة المنفذة حتى الساعات الأخيرة من اليوم، وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وتحقيق الاستفادة من الطريق.

وأضاف رئيس الجهاز أنه جارِ تنفيذ أعمال الطبقة الرابطة للأسفلت بالمدخل الغربي الرئيسي للمدينة، والذي يربط بين الطريق الدولي الساحلي ووسط المدينة، لتحقيق السيولة المرورية، وربط الأحياء المختلفة بالمدينة، موجهاً بضرورة المتابعة الدورية لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير.

Advertisements
المزيد عن: دمياط الجديدة الاسكان الاجتماعي الاسكان اخبار الاقتصاد اليوم فى مصر اخبار الاسكان اليوم اخبار اسكان مصر اليوم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ريال مدريد - أسبانيا
3
x
انتهت
7
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
13:30
-
انتر ميلان - إيطاليا