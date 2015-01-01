دنيا سمير غانم تعود لأحمد مكى فى "الكبير 6"

بدأ الفنان أحمد مكى الاستعداد لتصوير الجزء السادس من مسلسل «الكبير»، والذى كان من المفترض أن ينافس به خلال الماراثون الرمضانى، إلا أنه خرج من السباق ويستعد حاليا للعمل عليه مرة أخرى.





وعلمنا أن الفنانة دنيا سمير غانم ستظهر خلال إحدى الحلقات كضيفة شرف، ومن المقرر أن يكون ظهورها مختلفاً خلال الأحداث، إضافة إلى أنها ستظهر برفقة والدها الفنان سمير غانم، وفنانة أخرى.





ظهور دنيا سيكون مع جدها الذى يجسد شخصيته الفنان أحمد حلاوة، وجدتها التى تجسد شخصيتها فى الأحداث الفنانة إنعام سالوسة، ويقوم فريق عمل المسلسل بالانتهاء من الاستقرار على كل التفاصيل الدقيقة للعمل.



