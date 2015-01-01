الشرطة الروسية تحتجز نشطاء المعارضة قبل الاحتجاج

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احتجزت الشرطة الروسية أعضاء بارزين في المعارضة في موسكو قبل احتجاج مقرر في وقت لاحق اليوم السبت، وأعلنت السلطات أنه غير قانوني وحذرت من أنه قد يصبح عنفًا.



وتهدف المظاهرة التي من المقرر أن تعقد خارج مكتب رئيس بلدية موسكو إلى الاحتجاج على ما تقول المعارضة إنه استبعاد غير العادل لمجموعة كبيرة من المرشحين ذوي العقلية المعارضة في الانتخابات المحلية التي ستجري في 8 سبتمبر في موسكو.



وتقول السلطات: "أن المرشحين منعوا من الترشح لأنهم فشلوا في جمع عدد كاف من التوقيعات الحقيقية لدعمهم، وهو ادعاء ترفضه المعارضة كاذبة.



وعلى الرغم من أن الانتخابات لاختيار أعضاء برلمان مدينة موسكو ليست انتخابات وطنية، إلا أن نشطاء المعارضة ينظرون إليها باعتبارها فرصة لمحاولة الحصول على موطئ قدم في العاصمة الروسية حيث أثبت المرشحون المدعومون من الكرملين أنهم أقل شعبية في الماضي مقارنة بأجزاء أخرى من البلد.



وسجن "أليكسي نافالني" الناقد في الكرملين لمدة 30 يومًا يوم الأربعاء قبل احتجاج يوم السبت وتم تفتيش منازل آخرين من أعضاء المعارضة.



وقال ايليا ياشين وهو حليف للبحرية في فيسبوك اليوم السبت ان الشرطة فتشت شقته في موسكو خلال الليل قبل اعتقاله وطرده من العاصمة الروسية.



وقالت كيرا يارميش، المتحدثة باسم نافالني، على موقع تويتر إنها اعتقلت مع ناشط آخر صباح السبت. قام النشطاء الآخرون بتفتيش منازلهم.



وحذر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين على وسائل التواصل الاجتماعي من أن السلطات ستتصرف بحزم لضمان النظام العام.



وقال سوبيانين في بيان "وفقا للمعلومات الواردة من سلطات إنفاذ القانون، يجري إعداد استفزازات خطيرة تشكل تهديدا لسلامة الناس وحياتهم وصحتهم".





وقال مراسلو أن هناك تواجدًا مكثفًا للشرطة في وسط موسكو قبيل الاحتجاج مع مجموعات من الشباب يرتدون ملابس رياضية يرافقون الشرطة.



وفتحت لجنة التحقيق الروسية بالفعل تحقيقًا جنائيًا في تجمع للمعارضة في يونيو: وقالت إنه ربما يكون قد أعاق عمل لجنة الانتخابات في موسكو.



