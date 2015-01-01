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"بتوقيت برة" يحتفل بعيد ميلاد كارول سماحة

السبت 27/يوليه/2019 - 12:52 م
بتوقيت برة يحتفل بعيد ميلاد كارول سماحة
كارول سماحة
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مريم الشريف
 
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احتفل برنامج "بتوقيت برة"، بعيد ميلاد الفنانة اللبنانية كارول سماحة، وأجرى مسابقة للجمهور، بأن يتعرفوا على أسماء ثلاث مسرحيات قدمتها "سماحة".


"بتوقيت برة" تقديم المذيعة وئام وجدي، على محطة ميجا اف ام في تمام الثانية عشر ظهرا.
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