موسم عيد الأضحى برعاية نجوم الصف الأول

منافسةً جديدة تدق أبواب دور العرض السينمائية، لتجمع هذا الموسم نجوم الصف الأول بداية من كريم عبدالعزيز وأحمد حلمى وتامر حسنى وصولا لمحمد رمضان وهند صبرى ومحمد سعد





فمن خلال «عنبر 8 للحريم»، يبدأ الدكتور يحيى عمله فى الجزء الثانى من فيلم «الفيل الأزرق»، الذى ينافس به كريم عبدالعزيز فى الموسم السينمائى الجديد، ويبدأ الفيلم بعد مرور 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، ويشارك فى الجزء الثانى كل من هند صبرى التى أكدت فى تصريحات خاصة أنها تنتظر عرض الفيلم بفارغ الصبر خاصة أنها تقدم من خلاله دور رعب للمرة الأولى وسعيدة بتعاونها مع كريم عبدالعزيز وصديقتها نيللى كريم والكاتب أحمد مراد.





أما أحمد عز فينافس بجزء جديد من «ولاد رزق» وأوشك على الانتهاء من تصوير مشاهده، وقدم عز الجزء الأول منه مع عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى ونسرين أمين، وتشارك غادة عادل كضيفة شرف فى أحداث الجزء الثانى من الفيلم.





وأخيرا قرر أحمد حلمى العودة لجمهوره بفيلم «خيال مآته»، ليقف فيه للمرة الثالثة أمام منة شلبى فى أول تعاون يجمعه بالسيناريست عبدالرحيم كمال لينافس بالموسم الجديد، ويقوم حلمى حاليا بتصوير مشاهده الأخيرة بعد أن قام تامر حسنى مؤخرا بتسجيل الأغنية الدعائية للفيلم قبل أيام.





ولكنز محمد رمضان مشاركة بالموسم الجديد، بعدما تم تأجيل عرض الجزء الثانى أكثر من مرة لظروف تسويقية، حتى استقر صناع العمل على موسم عيد الأضحى.



