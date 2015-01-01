"الإسكان": رفع كفاءة محور"الكفراوي" الجنوبي بمدينة 6 أكتوبر لتسهيل الحركة





صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ، بأنه تم البدء في أعمال مشروع رفع كفاءة محور الكفراوي من ميدان ڤودافون حتى ميدان الحصري بطول حوالي ٦,٥كم لتسهيل الحركة المرورية بجميع أنحاء المدينة.





وقال رئيس الجهاز: تشمل أعمال رفع الكفاءة تنفيذ أعمال للرصف، وتقليل عرض الجزيرة الوسطى لتصبح بعرض 4 أمتار، وتوسعة حارات السير (السريع – البطيء)، مضيفاً أنه جارِ دراسة تنفيذ أماكن انتظار، وإعداد اللوحات الفنية لتجميل الجزيرة الوسطى لجعله طريقا حضاريا، وجار استكمال باقي عناصر رفع كفاءة الطريق بعمل مطبات بأماكن التهدئة والمارة، وكذا تركيب اللوحات والعلامات الإرشادية، وإبراز أماكن عبور المشاة والمعاقين وعمل دراسة ضوئية.





وأشار رئيس الجهاز إلى أن محور الكفراوي الجنوبي يعد محورا حيويا يخدم الأحياء من الأول إلي السادس بطرق متفرعة منه، وذلك لتسهيل الحركة بجميع أنحاء المدينة، وتأتي أعمال التطوير ورفع الكفاءة في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والمحاور بالمدينة.



