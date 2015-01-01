"الإسكان": رفع كفاءة محور"الكفراوي" الجنوبي بمدينة 6 أكتوبر لتسهيل الحركة
السبت 27/يوليه/2019 - 12:44 م
أحمد الشيخ
Advertisements
Advertisements
صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ، بأنه تم البدء في أعمال مشروع رفع كفاءة محور الكفراوي من ميدان ڤودافون حتى ميدان الحصري بطول حوالي ٦,٥كم لتسهيل الحركة المرورية بجميع أنحاء المدينة.
وقال رئيس الجهاز: تشمل أعمال رفع الكفاءة تنفيذ أعمال للرصف، وتقليل عرض الجزيرة الوسطى لتصبح بعرض 4 أمتار، وتوسعة حارات السير (السريع – البطيء)، مضيفاً أنه جارِ دراسة تنفيذ أماكن انتظار، وإعداد اللوحات الفنية لتجميل الجزيرة الوسطى لجعله طريقا حضاريا، وجار استكمال باقي عناصر رفع كفاءة الطريق بعمل مطبات بأماكن التهدئة والمارة، وكذا تركيب اللوحات والعلامات الإرشادية، وإبراز أماكن عبور المشاة والمعاقين وعمل دراسة ضوئية.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن محور الكفراوي الجنوبي يعد محورا حيويا يخدم الأحياء من الأول إلي السادس بطرق متفرعة منه، وذلك لتسهيل الحركة بجميع أنحاء المدينة، وتأتي أعمال التطوير ورفع الكفاءة في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والمحاور بالمدينة.
Advertisements
- "وزير الإسكان" يتفقد أعمال الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الجديدة
- "مدبولى": يجري رفع كفاءة 12 مربعاً للاسكان منخفض التكاليف بـ 12 مليون جنيه
- وزير الإسكان: 14٫5 مليار جنيه استثمارات فى مدينة 6 أكتوبر خلال العامين الماضيين
- "فهمى": جارى تطوير 164 عمارة منخفضة التكاليف بمدينة القاهرة الجديدة
- محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال رفع الكفاءة والتطوير بالجزيرة الوسطى بطريق المطار (صور)
- رئيس الجهاز: تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة الشروق
- جولة ميدانية لمحافظ الفيوم لمتابعة أعمال الرصف والنظافة (فيديو وصور)
- رئيس جهاز 6 أكتوبر: بدء تطوير المحاور الرئيسية لتسهيل الحركة المرورية
- "الإسكان": تجميل أكشاك الكهرباء بمدينة 6 أكتوبر وتحويلها للوحات فنية