محافظ الشرقية يتفقد الأرض المخصصة لإقامة محطة رفع صرف شبرا السلام

في إطار جولته المفاجئة لمركز ومدينة منيا القمح قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد قطعة الأرض المخصصة لإقامة محطة رفع صرف صحي شبرا السلام بمنيا القمح لتوفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لأبناء القرية والقرى المجاورة .





شدد المحافظ على رئيس المركز بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإزالة كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة لإقامة مشروع صرف صحي شبرا السلام بمنيا القمح.





أشار المحافظ إلى أن المحافظة تسير بمعدلات أداء منتظمة طبقاً لخطة الدولة في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي حيث من المقرر بنهاية عام 2022 م الإنتهاء من توصيل مشروع الصرف الصحي لـ 60 % من قرى المحافظة لتقديم مشروع صرف صحي آمن يحافظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين ، مؤكداً أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء جديده وتوسعات لعدد من محطات معالجة ورفع وخطوط إنحدار و شبكات صرف صحي بتكلفة تقديرية 9 مليار جنيه.



