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جوائز Teen Choice awards تضم جائزة جديدة للمرة الأولى لجوائزها وتمنحها لتايلور سويفت

السبت 27/يوليه/2019 - 12:33 م
جوائز Teen Choice awards تضم جائزة جديدة للمرة الأولى لجوائزها وتمنحها لتايلور سويفت
Teen Choice awards
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أحمد جمال أحمد
 
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تستعد مدينة لوس أنجلوس، لاحتضان جوائز Teen Choice awards، في دورتها العشرون لعام 2019، خلال يوم 12 من شهر أغسطس القادم.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن حفل الجوائز الذي يعتمد على تصويت المراهقون، استحدث جائز جديدة سيتم ضمها لجوائز الدورة العشرون لهذا العام، وهي جائزة Icon Award.

وستكون النجمة تايلور سويفت أول من يحصل على هذه الجائزة، كونها النجمة الأكثر تأثيرا على حياة المراهقين بالعالم خلال العشرون عام الماضية.

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