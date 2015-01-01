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"منعم" الأهلي يواصل تدريبات التأهيل

السبت 27/يوليه/2019 - 12:33 م
منعم الأهلي يواصل تدريبات التأهيل
منعم
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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واصل محمد عبدالمنعم "منعم" لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي أداء تدريبات التأهيل البدنية استعدادا للموسم المقبل.

ويؤدي اللاعب تدريبات بدنية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية فور عودة اللاعبين الدوليين للانتظام في فترة الإعداد.

وكان منعم قد اشتكى من آلام في الركبة ، وفضل الجهاز الفني خضوعه لتدريبات خاصة للتعافي والانضمام إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة.

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