تدريبات بدنية مكثفة لرجال سلة الأهلي

قرر أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي استمرار أداء التدريبات البدنية المكثفة على هامش فترة الإعداد للموسم الجديد.





ويؤدي اللاعبون تدريبات مكثفة في الجيم، الى جانب التدريبات التي تقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.





ويرغب توفيق في الوصول باللاعبين الى أعلى معدلات اللياقة البدنية قبل خوض عدد من المباريات الودية استعدادا للموسم المقبل.



