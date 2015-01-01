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الرئيس المؤقت للجزائر حلّ بتونس والشاهد في استقباله

السبت 27/يوليه/2019 - 11:25 ص
الرئيس المؤقت للجزائر حلّ بتونس والشاهد في استقباله
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مروى الجلاصي
 
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إستقبل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد صباح اليوم السبت 27 جويلية 2019، بمطار تونس قرطاج الدولي، عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للجزائر الشقيقة.

وقد حلّ عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للجزائر بتونس، من أجل مواكبة مراسم جنازة فقيد الوطن محمد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.

ويجدر التذكير، بأنّ الموت قد غيّب السبسي، الذي فارق الحياة على الساعة العاشرة و 25 دقيقة من صباح يوم الخميس 25 جويلية 2019، والمتزامن مع الذكرى الـ62 لإعلان الجمهورية، عن سن تناهز 93 عاما بعد أزمة صحية.
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