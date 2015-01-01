دفاعا عن ذكرى السبسي.. التونسيون يهاجمون وجدي غنيم على الفايسبوك

قام الداعية المتطرف وجدي غنيم بحجب صفحته ومنع الدخول لها إنطلاقا من تونس، وهذه الخدمة يتيحها موقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكن اختيار إظهار أو إخفاء صفحة فقط للأشخاص من بلدان معيّنة.





ويأتي هذا الحجب، بعد أن شنّ التونسيون حملة ضدّه وانخرطوا في حملة تبليغ ضدّه، بعد بثّه لخطاب كراهية تجاه رئيس الجمهورية التونسية الراحل الباجي قايد السبسي.





كما قام التونسييون بالرد على غنيم وبلّغوا إدارة موقع التواصل الاجتماعي بهدف حذف الصفحة، بعد أن تهجّم بشدة في تدوينة له على صفحته بموقع فايسبوك على الرئيس الراحل قايد السبسي، ناعتا إياه بأنه "عاش حياته محاربا لشرع الله وشريعته"، وفق زعمه.



