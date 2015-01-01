أول رد لـ أنغام على واقعة خلافها مع ابنها عمر

نفت النجمة أنغام، ما تداولته بعض التقارير الصحفية حول واقعة خلافها مع نجلها عمر، عقب حذفه صورها من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقالت راندا رياض مديرة أعمال أنغام في بيان صحفى أمس، لا يوجد خلاف بين المطربة الكبيرة أنغام وبين نجلها عمر عارف، وان كل مانشر في الجرائد ليس له أساس من الصحة.

وأكدت راندا رياض بأن أنغام تتعرض لحمله تشويش الكل يعلم من هو المستفيد منها.

كما صرح عادل جمال مسئول المكتب الإعلامي للمطربة الكبيرة أنغام بأن الجريدة التي نشرت هذه الخلافات نشرت أخبار كاذبة عن وجود خلاف بين عمر وأنغام وان عمر ببساطه حذف صوره بينه وبين أنغام لكى لايرى أى تعليق سئ لها، كما تم إلغاء متابعتها أيضاً كى لا يرى أى تعليق يجرحه من المتابعين، وعن تعليقه على الصوره بالولد الضائع هو تعليق على صورته الشخصية لأكثر ولا أقل.

كما صرح بأن أنغام لاترد على هذه الأشياء التى ليس لها أساس من الصحة، وأضاف بأن شام الذهبي أبنه أصالة مازالت تتابع أنغام عبر موقع إنستجرام وأن علاقة أنغام بأولادها بخير وعلى مايرام عمر وعبدالرحمن وياسين نجل أختها الراحلة غنوه، وأنها دائماً تقوم بدعمهم جميعا وان أنغام تفكر فى فنها وأسرتها وحياتها الشخصية وأنها لا تدخل فى مهاترات مع البعض لكى لا يؤثر على نجاحها الفنى الكبير وأخرها تكريمها من الميما كأحسن مطربة عربية في الشرق الأوسط.